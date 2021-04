Torino-Roma 3-1: dopo il gol di Mayoral, le reti di Sanabria, Zaza e Rincon per la rimonta granata

La partita Torino-Roma, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2020-21, è terminata con il risultato di 3-1: gol di Borja Mayoral al 3', pareggio di Sanabria al 57', vantaggio granata al 72' di Zaza, 3-1 definitivo di Rincon al 92'.

Con questa vittoria il Toro mantiene i 5 punti di distacco sul Cagliari terzultimo e aggancia Fiorentina e Benevnto a 30 punti in classifica.

Highlights primo tempo

Pronti via e il Toro va subito sotto di un gol: Pedro trova con un colpo di tacco Borja Mayoral che davanti a Milinkovic Savic è freddissimo e infila in rete. Il guardalinee alza la bandierina e il gol viene annullato, ma il VAR conferma la posizione regolare del giallorosso e quindi il gol viene convalidato.

O jogo entre #Torino e #Roma mal começou e já teve gol! 😱 Mayoral abriu para o time da capital com 3 minutos de bola rolando, se liga:#ItalianoNaBand #ShowDoEsporte pic.twitter.com/5DqAqOWUdY — Show do Esporte (@showdoesporte) April 18, 2021

I granata reagiscono di carattere, sfiorando il pareggio con Sanabria e Lukic che però non trovano la porta, ma anche la Roma insiste e va vicina al raddoppio in più occasioni: al 20' Mandragora salva tutto, mentre al 40' prima un egoista Pedro si fa ribattere il tiro da Milinkovic, poi Mayoral sulla ribattuta non trova ancora la porta.

Cronaca secondo tempo

A inizio ripresa brivido per i granata dopo un colpo di testa di Ibanez. Ma la squadra di Nicola non molla mai, e al 57' arriva il gol dell'1-1: Milinkovic imposta, Ansaldi crossa, Sanabria di testa anticipa tutti e la butta alle spalle di Mirante.

#ParaguayosXElMundo GOOOOOOL de Tony Sanabria para el Torino que iguala 1-1 con la Roma en la Serie A de Italia. pic.twitter.com/9e5geX3chd — Fútbol Guaraní (@guarani_futbol) April 18, 2021

Il pareggio non soddisfa il Toro, che continua ad attaccare. Al 71' Nicola mette Zaza per Sanabria, ed è proprio il neoentrato a segnare un minuto dopo: lancio di Mandragora per Belotti, tiro del Gallo, respinta di Mirante, Zaza si avventa sul pallone e insacca per il 2-1.

All'84' Roma pericolosa con un colpo di testa di Dzeko che esce davvero di un soffio. E all'85' i giallorossi restano in dieci per un fallo del subentrato Diawara su Zaza che l'arbitro Massa giudica meritevole del secondo giallo e quindi dell'espulsione.

E al 92' il Toro la chiude: Belotti ruba palla a Cristante, entra in area e serve l'accorrente Rincon che non sbaglia e firma il 3-1 che sigilla una stupenda vittoria granata.