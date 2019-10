Udinese-Torino in streaming e in TV: dove vedere la partita in diretta

Udinese-Torino si affrontano domenica 20 ottobre alle ore 15 per l'8ª giornata in calendario del campionato di Serie A TIM 2019-2020. La partita, che si gioca alla Dacia Arena di Udine, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva da Sky Sport e in tv sul canale 256. La partita non è visibile su DAZN.

Ritorna il campionato anche per il Toro, reduce da un pareggio con il Napoli, una sconfitta con il Parma e una vittoria con il Milan nelle ultime tre partite prima della sosta nazionali. I granata vanno in Friuli per conquistare una vittoria esterna che in questo campionato è arrivata solo alla seconda giornata contro l'Atalanta, e che farebbe bene alle ambizioni europee di classifica della squadra di Mazzarri.

Situazione Toro: Nkoulou si riprende la difesa, Zaza in panchina

La prestazione da titolare contro il Napoli ha segnato il rilancio per Nkoulou, dopo i dissapori con la società di inizio stagione. Per lui e Izzo un posto dal 1' è certo, insieme a loro giocherà titolare uno tra Lyanco e Bremer. A centrocampo dubbi sulle fasce, con Aina, De Silvestri, Ansaldi e Laxalt a giocarsi due posti. In mediana sicuri Rincon e il recuperato Baselli, con loro dovrebbe esserci Meitè. In attacco si parte dalla certezza Belotti: a supporto del Gallo dovrebbe giocare Verdi, con Zaza che recupera dai problemi muscolari ma che dovrebbe partire dalla panchina.

Situazione Udinese: Nestorovski titolare con Okaka

Nell'Udinese allenato dall'ex juventino Tudor dovrebbe vedersi un attacco formato da Okaka e Nestorovski. A centrocampo l'altro ex della Juve Mandragora.

La partita, calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre 2019, verrà trasmessa in diretta, anche in HD, solo da Sky per gli abbonati al pacchetto calcio, sul canale 256. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet in esclusiva per abbonati grazie all'applicazione di Sky Go. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Udinese-Torino, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore Igor Tudor. Indisponibili e squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. Allenatore Walter Mazzarri. Indisponibili e squalificati: nessuno.