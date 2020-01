Juventus-Cagliari in streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Juventus-Cagliari si affrontano lunedì 6 gennaio alle ore 15 per la 18ª giornata di andata nel calendario del campionato di Serie A TIM 2019-2020. La partita, che si gioca all'Allianz Stadium di corso Scirea a Torino, sarà trasmessa in diretta streaming per pc, smartphone e tablet da Sky Sport, mentre non sarà trasmessa da DAZN.

Come per il Toro a Roma, anche per la Juve il 2020 inizia con un match impegnativo, contro la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione. Reduci dalla sconfitta in Supercoppa con la Lazio, l'unica squadra in grado di batterli (due volte) nell'era Sarri, i bianconeri si possono concentrare esclusivamente sul campionato, per cercare di mettere pressione all'Inter di Conte, con il calciomercato in agguato.

Situazione Juve: Rabiot o Ramsey dal 1', tridente confermato

Per questa partita Sarri dovrà fare a meno di Khedira infortunato e Bentancur squalificato: a centrocampo dovrebbe quindi partire il terzetto composto da Pjanic, Matuidi e da uno tra Ramsey e Rabiot. In attacco va verso la conferma il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, mentre in porta Szczesny torna disponibile dopo l'infortunio di fine 2019.

Situazione Cagliari: occhio a Simeone e Nainggolan

Nel Cagliari di Maran non al meglio Ceppitelli e squalificato Pisacane, difesa quindi da reinventare. In attacco occhio a Nainggolan e al duo composto da Joao Pedro e Simeone.

La partita, calcio d’inizio alle ore 15:00 di lunedì 6 gennaio 2020, verrà trasmessa in diretta da Sky solo per abbonati al pacchetto calcio. La gara sarà visibile in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'app di Sky GO. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Infortunati: Chiellini, Khedira. Squalificato: Bentancur.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran. Infortunati: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro, Ceppitelli. Squalificato: Pisacane.