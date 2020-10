Emergenza coronavirus, in arrivo 545 nuovi medici negli ospedali piemontesi

Gli ospedali piemontesi sono in affanno, ma è in arrivo nuovo personale medico. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, sono 545 i medici che hanno dato la loro disponibilità, con l'emergenza covid in corso, a prestare assistenza nelle Asl della Regione Piemonte, attraverso incarichi libero professionali da stipulare con le singole Aziende. Il bando resterà aperto per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

"Siamo grati a quanti si stanno mettendo a disposizione – ha osservato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, abbiamo bisogno di unire le forze per affrontare la recrudescenza della pandemia. L’apporto dei medici, come di tutto il personale sanitario è fondamentale, il bando rimarrà aperto per tutto il perdurare dell’emergenza".

Il bando: a chi è rivolto

L'appello della Regione si rivolge in particolare a medici specialisti, specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti agli ordini professionali, personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’azienda e il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale. Le candidature devono essere presentate mediante procedura telematica attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, attraverso il sito https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email personale.dirmei@aslcittaditorino.it oppure telefonando allo 011.5662816.