Coltellata nel parcheggio, chiusa per due settimane "La sacra birra"

Ieri i carabinieri di Avigliana hanno notificato al titolare del locale "La sacra birra", molto conosciuto in bassa valle, la sospensione della licenza all'esercizio per 15 giorni. Il 25 marzo scorso, un operaio italiano di 27 anni era stato ferito con una coltellata durante una lite scoppiata la scorsa notte nel parcheggio della birreria in corso Moncenisio.

L'aggressore, un marocchino di 27 anni, era stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. L’uomo era stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio. Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi dal Questore di Torino su richiesta dei carabinieri di Avigliana