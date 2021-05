In Piemonte arriva il certificato vaccinale, AstraZeneca sarà usato solo per le seconde dosi

Dal 17 maggio 2021 i cittadini piemontesi potranno scaricare dal sito internet www.ilpiemontetivaccina.it il proprio certificato vaccinale che sarà indispensabile per potersi spostare dentro i confini nazionali. Se in possesso del certificato vaccinale si potrà accedere anche nelle regioni che sono ancora zona arancione o zona rossa.

La notizia è stata data questa mattina, lunedì 10 maggio, dall'assessore alla sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi. Sul sito internet www.ilpiemontetivaccina.it sarà possibile accedere al proprio “percorso vaccinale” dentro il quale saranno presenti tutte le informazioni sulla preadesione effettuata, gli appuntamenti già calendarizzati e i vaccini eventualmente già effettuati.

A partire dalle 24 ore successive al momento della preadesione sarà inoltre possibile visionare la decade di previsione per la propria vaccinazione. In sostanza il sistema stabilirà i dieci giorni durante i quali il cittadino verrà convocato per essere vaccinato. Novità importanti anche per la campagna vaccinale per la popolazione giovane. Secondo le stime della Regione i trentenni e quarantenni dovrebbero essere vaccinati a partire da giugno.

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca la Regione Piemonte ha comunicato che si andrà a esaurimento delle scorte già in possesso che verranno utilizzate soprattutto per le seconde dosi. Una volta terminate queste Astrazeneca in Piemonte non verrà più utilizzato dato che l'Unione Europea non ha rinnovato il contratto con la casa farmaceutica che lo produce.