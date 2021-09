Eccellenza, il Lucento si rifà il look: presentate le nuove maglie

Un nuovo look per una stagione ad alto livello. Il Lucento si rifà il look e presenta sui propri canali le nuove divise per la stagione 2021/22, realizzate in sinergia con il nuovo sponsor della società torinese, che accompagnerà le gare da qui in avanti dei rossoblù, ossia Rwc.

Le divise, firmate dallo sponsor tecnico Macron, spiccano per la loro semplicità (caratteristica ormai rara nel mondo del calcio, specie in tema di maglie da gara). Bianca e azzurro turchese le maglie da casa e da trasferta, nera quella del portiere. Un prodotto molto gradevole, che farà da cornice a quella che per il Lucento dev'essere la stagione della crescita. Dopo la passata stagione, passata da matricola del girone B nella regular season e poi da squadra sperimentale nel girone A durante il campionato di ripresa di aprile-giugno, per il club rossoblù è arrivato il momento di fare sul serio.

L'inizio, ad essere onesti, non poteva che essere migliore. La vittoria per 1-2 sul campo della Cbs del neo allenatore Fornello è un ottimo punto di partenza e, domenica 3 settembre, potrebbe arrivare anche l'approdo al 2° turno. La società rossoblù prosegue nel suo progetto di crescita e di valorizzazione dei giovani. Basti guardare la distinta del match citato, dove il Lucento è sceso in campo con ben 7 fuori quota nell'undici iniziale e 9 fuori quota in panchina. Una filosofia che ha portato, durante la gara, all'esordio del primo 2005 in Eccellenza, Mattia Borrancino.

Con la novità delle casacche da gioco e dei tanti, tantissimi, ragazzi del vivaio, il Lucento è ormai pronto per dire la sua anche in un girone complicato come il B.