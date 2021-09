Turismo, vacanze d'autunno: Torino è la meta europea più desiderata

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia arrivano segnali incoraggianti per la ripresa del turismo a Torino. L’occupazione delle camere, durante l’estate, è stata superiore a quella del 2019. Il capoluogo del Piemonte è stato scelto come meta da molti turisti. Soggiorni lunghi e fine settimana per scoprire la città della Mole e le sue ricchezze.

Il boom di presenze è arrivato a Ferragosto: un ulteriore segnale di quanto Torino ha da offrire e da cogliere a livello di turismo. I dati diffusi da Airbnb, sulle mete preferite per le vacanze d'autunno 2021, infondono ulteriore ottimismo e di sano orgoglio verso Torino.

La città della Mole è la meta preferita dai turisti di Airbnb per l'autunno del 2021, davanti a Bologna, Milano, Favignana, Verona.

Turismo, autunno 2021: la top-10 Airbn