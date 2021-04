In estate esce il terzo romanzo di Levante: un nastro per imballare tutta la 'fragile' vita 

Ritorno in libreria per Levante. La cantatrice siciliana che ha vissuto tanti anni a Torino e ora vive tra Torino e Milano, ha annunciato, attraverso i suoi canali social, l’uscita del suo terzo romanzo “E il mio cuore non mente”, che arriverà in libreria prima dell’estate.

Tornerà in scena Anita, la redattrice di moda protagonista in “Se non ti vedo non esisti” (2017). Una donna bella, giovane, elegante, colta, che vive ogni attimo come se fosse l'ultimo ma che teme di rimanere ingabbiata dentro i legami veri.

“Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi – scrive Levante su Instagram. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto”.

Era questo l'annuncio atteso dai tantissimi fan della cantautrice che, in un altro post, ha raccontato il momento di solitudine e di fragilità in cui è nato il romanzo. Un’immagine che oggi è stata scelta per comunicare l'annuncio ufficiale del suo nuovo libro.