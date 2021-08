Vaccini anticovid a Ferragosto a Torino e in provincia: tutti gli hub e gli orari utili

Accesso diretto agli over 12, ma non solo

"A FerragosTo mi vaccino!" è lo slogan dell'Asl di Torino per questo mese. Una spinta verso l'immunizzazione, in vista della riapertura delle scuole il prossimo settembre, per tutti gli over 12 che non sono ancora stati vaccinati. Dal 15 al 20 agosto sarà possibile accedere alla vaccinazione, senza prenotazione in due hub. Gli over 12 potranno recarsi domenica 15 agosto dalle 8.30 alle 13 alla Nuvola Lavazza in via Ancora e all'hub della Fondazione San Paolo di via Gorizia. Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto invece, dalle 8.30 alle 19, oltre alla Nuvola Lavazza e all'hub di via Gorizia, sarà possibile vaccinarsi anche all'hub del Lingotto in via Nizza 262.

Vaccini ad accesso diretto a Moncalieri e Chieri

E a Ferragosto ci si vaccina anche in provincia. L'Asl To5 invita infatti tutti i cittadini a farlo il prima possibile. E per incentivare ulteriormente anche i più restii, dà la possibilità dell'accesso diretto, senza prenotazione, fino al 22 agosto. Negli hub di Moncalieri, ex Foro Boario in Borgo Mercato, e Chieri, Palavaccini di via Olia, tutti coloro che non hanno ancora ricevuto il vaccino, potranno essere vaccinati con Pfizer o Moderna dalle 9 alle 15, dal lunedì alla domenica.

Asl To3, otto giornate di open day

Sempre in vista di settembre e della riapertura delle scuole, l'Asl To3 per favorire il proseguimento della campagna vaccinale, ha organizzato otto giornate di Open Day, con orario 9-16, per i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Ecco dove: il 19 agosto all'ospedale di Susa; il 20 agosto alle Madonnine di Pinerolo; il 21 agosto, all'ospedale di Pinerolo; il 22 agosto all'Ospedale degli Infermi Rivoli; il 25 agosto a La Nave Grugliasco; il 27 agosto al Polo Sanitario Avigliana; il 28 al Poliambulatorio Orbassano; il 29 al Poliambulatorio Venaria Reale.

Intanto, negli stessi centri vaccinali dell'Asl To3, continua a essere garantito, nei limiti dei vaccini disponibili quotidianamente, l'accesso diretto per le vaccinazioni dei minorenni, ma anche degli ultra sessantenni e del personale scolastico e universitario. L'ingresso è consentito fino alle ore 16 di ogni giornata nel mese di agosto (esclusi i giorni 14 e 15, nei quali l'accesso diretto è previsto fino alle ore 12).

Gelato gratis a chi si vaccina

La Regione Piemonte inoltre paga il gelato a tutti i giovani tra i 12 e i 19 anni che sabato prossimo, 14 agosto, si recheranno all'hub del Valentino per farsi vaccinare. Dalle 8 alle 21, alla vigilia di Ferragosto, è in programma infatti uno speciale open day. I posti disponibili sono 1000: 500 ad accesso diretto e 500 da prenotare dalle ore 9 di oggi, lunedì 9 agosto, su www.ilPiemontetivaccina.it. A tutti coloro che saranno vaccinati verrà consegnato un buono per gustare un cono gelato. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, in partnership con l’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.