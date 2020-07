Chivasso, una nuova Tac per l'ospedale: 370mila euro dalla Fondazione San Paolo

Una nuova Tac per l'ospedale di Chivasso grazie al contributo della Fondazione San Paolo. A dicembre 2019 l’Asl To4 aveva partecipato al “Bando per attrezzature sanitarie 2019-2020” della Fondazione Compagnia di San Paolo, richiedendo un contributo per il progetto di ammodernamento tecnologico della Radiologia dell’ospedale di Chivasso, diretta dalla dottoressa Francesca Bisanti, mediante l’acquisizione di una nuova Tac 128 banchi, in sostituzione di un’analoga apparecchiatura.

Un progetto del valore di circa 463 mila euro, per il quale il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo, in questi giorni, ha deliberato a favore dell'Asl To4 un importante contributo di circa 371 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.