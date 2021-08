La giornalista RAI, l'ex assessora di Appendino e la Fridays: i candidati di Sinistra Ecologista a Torino

La sinistra di governo torinese punta (quasi) tutto sull'ambiente. Molti i volti dell'attivismo ambientalista torinese inseriti nella lista di Sinistra Ecologista per le prossime elezioni comunali si Torino. Tra questi Claudia Apostolo e Sara Diena.

È stata per oltre 25 anni un volto della RAI e molti la ricorderanno perché inviata del settimanale Rai Ambiente Italia; adesso ha deciso di scendere in politica e di farlo nella lista di Sinistra Ecologista. Claudia Apostolo è uno dei volti che alle prossime elezioni concorreranno a Torino per un posto in consiglio comunale. Con lei nella stessa lista ci sono anche Federica Patti, ex assessora all'Istruzione della primissima giunta Appendino; Beppe Piras, anima del 'Bike Pride' torinese; l'attivista LGBTQI+ Emanuele Busconi; e Sara Diena, 21enne tra i leader dei Fridays fo Future di Torino.

"Per testimoniare la nostra fortissima impronta ecologista ci teniamo a sottolineare la presenza della giornalista Claudia Apostolo, per anni inviata del settimanale Rai Ambiente Italia, delle docenti universitarie Silvana Dalmazzone e Cristina Caimotto, e del fondatore del comitato Torino Respira Roberto Mezzalama, che fra l'altro è anche autore di uno dei libri più importanti sulla crisi climatica in Italia uscito quest'anno per Einaudi", affermano i portavoce della lista Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale.

"La prossima Giunta dovrà curare le ferite economiche e ambientali e, allo stesso tempo, offrire una nuova prospettiva di rilancio di Torino come capitale della qualità della vita e del progresso civile e sociale in Italia e in Europa, sapendo coinvolgere le sue energie migliori come abbiamo provato a fare noi. Ecco quaranta persone di generazioni diverse e impegnate socialmente e politicamente in modo diverso, ma tutte unite da due valori: giustizia sociale e giustizia climatica", spiega Marco Grimalsi, consigliere regionale e promotore della lista.

"Per rappresentare i bisogni della cittadinanza candidiamo persone che sono quotidianamente a contatto con la gente, che ne conoscono i problemi, ma anche che ne condividono l'impegno nelle tante associazioni di volontariato, nei sindacati, nei circoli ricreativi che in questo periodo di pandemia hanno dato il meglio di loro stesse", concludono i portavoce Rosatelli e Ravinale.

La lista completa

Diena Sara, 21 anni, studentessa universitaria, attivista per la giustizia climatica

Rosatelli Jacopo, 40 anni, insegnante, collaboratore “Il Manifesto”, dirigente Arci

Ravinale Alice, 35 anni, avvocata, attivista per i diritti sociali e civili

Busconi Emanuele, 26 anni, laureato in scienze del governo, attivista lgbtqi+

Patti Federica, 47 anni, architetta, insegnante, già assessora istruzione ed edilizia scolastica

Piras Giuseppe, 48 anni, architetto, esperto temi ambientali, cicloattivista

Angheleddu Michele, 48 anni, counsellor e formatore

Apostolo Claudia, 65 anni, giornalista

Bo Fabrizio, 49 anni, presidente cooperativa

Bouallala Soukaina detta Sukrina, 23 anni, studentessa lavoratrice, attivista sociale

Bua Roberta, 34 anni, violinista, insegnante

Cabrini Ferdinando, 75 anni, responsabile progetti Erasmus, giornalista scientifico

Caimotto Cristina, 42 anni, docente universitaria, esperta di ecolinguistica e mobilita? attiva

Capra Umberto, 67 anni, già docente e pres. Comitato Salviamo Corso Marconi (2014-2021)

Chiauzza Marco, 61 anni, dirigente scolastico, vicepresidente FNISM

Dalmazzone Silvana, 56 anni, docente Economia ambientale Università di Torino

Di Nunno Palma, 42 anni, insegnante

Ferraris Magda, 64 anni, pensionata, già insegnante ITC Rosa Luxemburg e presidente CIDI

Floris Ignazio, 52 anni, impiegato commerciale vending

Genovese Ilaria, 22 anni, studentessa universitaria, pubblicista, attivista antimafia

Gerenzani Claudio, 44 anni, architetto, insegnante

Grasso Giulia, 24 anni, studentessa universitaria, volontaria servizio civile

Iannello Anna, 72 anni, pensionata, già funzionaria Comune di Torino

Imperiale Roberto, 72 anni, già dirigente scolastico, presidente GRIMeD

Locati Enrica, 35 anni, psicoterapeuta

Marco Danilo Loris, 70 anni, pensionato

Marelli Andrea, 41 anni, dipendente Regione Piemonte

Maroni Oscar, 44 anni, preside I.C. Ricasoli, dirigente sindacale

Meinero Francesca, 35 anni, storica dell'arte, community manager e organizzatrice eventi culturali

Mezzalama Roberto, 55 anni, esperto ambientale, saggista, cda Politecnico di Torino

Moliterno Lucilla Guendalina, 35 anni, professionista della comunicazione culturale

Paparozzi Carolina detta Green, 22 anni, studentessa universitaria, attivista politica

Peinetti Asia, 23 anni, laureata in filosofia, attivista sociale

Pignatta Carlo, 26 anni, musicista, laureato in giurisprudenza, insegnante

Pizzuto Annachiara, 43 anni, insegnante, Rsu Istituto comprensivo Salvemini

Rapone Tullio, 69 anni, pensionato, già insegnante Liceo Galileo Ferraris

Riberi Alessandra, 50 anni, logopedista, attivista lgbtqi+

Stillo Alessandro, 63 anni, operatore culturale, esperto di riuso

Vitale Alida, 68 anni, avvocata giuslavorista, già consigliera di parità Regione Piemonte

Webb Bradley, 24 anni, studente universitario, attivista No Tav