Il grillino della prima ora, la blogger e l'esperto di Cyber Security: i candidati di Europa Verde

Dall'ex grillino della prima, all'esperto di Cyber Security passando per la blogger che si occupa di sostenibilità. Presentata la lista completa dei candidati di Europa Verde per le prossime elezioni comunali di Torino. I Verdi a Torino sosterranno Valentina Sganga, candidata del Movimento 5 Stelle.

La lista di Europa Verde ha una grande impronta femminile, è composta da 21 donne e 19 uomini. Inoltre nella Circoscrizione 3 è stata presentata forse la più giovane candidata di queste elezioni comunali che ha 18 anni, è del 2002 e si chiama Giorgia Sanseverino.

Oltre a Tiziana Mossa, Antonio Fiore e Angela Plaku, che sono i dirigenti di Europa Verde, tra i candidati spiccano i nomi di Fabrizio Biolè, grillino della prima ora che è stato consigliere regionale dal 2010 al 2014 e poi sindaco di Gaiola (CN); quello di Maria Chiara Laurenti, blogger che si occupa di sostenibilità che ha collaborato con l'Ex Ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio; di Angelo Marino ingegnere ed esperto Cyber Security; di Sara Recanati che è tra i fouder di Cannabis For Future.

La lista completa

Mossa Tiziana, 43 anni, ragioniera e perito commerciale, Portavoce Piemonte e Direzione Nazionale di Europa Verde Verdi, già componente del Comitato Misto Paritetico Autorità Militari e del Cons. Dir. Ass, Museo Ferroviario e Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte

Fiore Antonio, 21 anni, studente di Economia presso Unito, commissario di Europa Verde per la provincia di Torino, attivo nei movimenti a difesa della scuola pubblica e fondatore di F4f Torino

Plaku Angela, 22 anni, laureanda in Scienze Internazionali dello sviluppo e della cooperazione presso Unito, commissaria di Europa Verde per la provincia di Torino, consigliera federale nazionale per Europa Verde, attivista per i diritti umani e animali

Marino Angelo, 46 anni, laureato in Ingegneria Gestionale, esperto di sistemi di qualità e cybersicurezza, attivista ambientale per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico

Grisà Mariella, 47 anni, laureata in legge, consulente aziendale e membro eletto del Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde, già docente presso Unito e ITCILO nei progetti di alfabetizzazione informatica in Africa, autrice, ambientalista

Marchese Massimo, 54 anni, operaio industria chimica, perito agrario e fondatore di Monferrato Pulito

Loffredo Loredana, 50 anni, amministratrice di condominio, perito in telecomunicazioni, attivista per Aipsimed

Rossi Virgilio, 58 anni, diplomato, funzionario per i servizi telematici all’Agenzia delle Entrate, lunga esperienza come tecnico luci teatrali, volontario presso Onlus che si occupa del benessere degli animali, attivista per ambiente e diritti umani.

Giargia Elena, 42 anni, laureata in Scienze della Comunicazione, impiegata, già consigliere comunale nel Comune di Grugliasco, attivista e volontaria per il sociale.

Biolè Fabrizio, 44 anni, diplomato liceo scientifico, impiegato commerciale, già consigliere comunale, regionale e sindaco di Gaiola (CN) attivo in associazioni culturali e ambientali

Cresto Ferrino Sabrina, 50 anni, laureato in Giurisprudenza, insegnante di scuola primaria, consulente legale e di pedagogia familiare giuridica e scolastica, già sindaco del Comune di Ribordone

Buoncuore Stefano, 34 anni, laureato in Scienze Politiche, commerciante bio e a km 0

Massimiani Alice, 26 anni, laureata in Ingegneria dei Materiali, dottoranda in Ingegneria Ambientale al Politecnico di Torino, si occupa di transizione energetica, attivista nei temi di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e parità di genere.

Piscitello Andrea, 25 anni, diplomato in Perito Informatico, informatico presso una multinazionale estera

Dellavalle Claudia, 53 anni, imprenditrice, diplomata in conservatorio a Torino, da 30 anni attivista nel volontariato animalista

Sabatini Vittorio, 26 anni, laureato in Scienze del Governo presso Unito, volontario delle sentinelle dei Rifiuti e membro delle Commissioni Permanenti II e IV in Circoscrizione 5

Cervini Giorgia Elena, 34 anni, musicista d’orchestra, formazione classica e Conservatorio, attivista in campo ambientale e per la ciclabilità

Billero Lorenzo, 30 anni, laureato in scienze agrarie, attivo in cooperative per il reinserimento lavorativo di ex-detenuti

Laurenti Maria Chiara, 33 anni, esperta nel management nel settore del lusso e del green, blogger, attivista e divulgatrice su tematiche ambientali

Frosina Fabrizio, 46 anni, diplomato in ragioneria informatica, amministratore immobiliare, già consigliere comunale a Rivalta di Torino, presidente di Ass. Sportiva e culturale e Direttore Centro sportivo a Grugliasco

Fiorentini Manuela, 47 anni, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, psicologa con formazione Sistemico Relazionale ed insegnante CPIA Min. Pubbl. Istruzione, psicoterapeuta pressoCasa Circondariale Lorusso e Cutugno u

Savio Lorenzo, 31 anni, laureato in Scienze Forestali e Ambienta…