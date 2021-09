Amministrative 2021, Matteo Salvini e Giuseppe Conte a Torino a sostegno dei candidati sindaco Damilano e Sganga

Leader di partito che tornano in Piemonte insieme a leader che arrivano per la prima volta in questa veste. A ridosso del secondo fine settimana di settembre arriveranno Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Salvini sarà in piazza Solferino giovedì 9 settembre dalle 21 per sostenere la candidatura a sindaco di Torino di Paolo Damilano: “Torino torna grande”, si legge nella locandina. Tre ore prima il leader della Lega Nord sarà a Novara per aprire la tre giorni di incontri “La Lega delle idee. Tutti insieme per Canelli sindaco” alla quale sono attesi anche Paolo Damilano (venerdì 10 alle 18.30) e i presidenti della regione Piemonte Alberto Cirio e della Lombardia Attilio Fontana (sabato 11 alle 21). Matteo Salvini torna a Torino dopo avere lanciato, proprio da qui il 28 giugno, la campagna elettorale di Paolo Damilano.

Giuseppe Conte sabato 11 settembre sarà a Novara, Torino e Pinerolo, mentre domenica 12 settembre, al mattino, sarà a Beinasco, Nichelino e Carmagnola. Il leader dei 5 Stelle arriverà sotto la Mole per sostenere la candidatura di Valentina Sganga. Verso le 15 di sabato è in programma l'incontro con i cittadini al mercato di corso Cincinnato e dalle 16 una passeggiata da Porta Palazzo a piazza Castello.

Enrico Letta, segretario nazionale del PD, ha fatto capolino a Torino il 30 agosto per sostenere la candidatura di Stefano Lo Russo affermando: "Lo Russo è un secchione, i torinesi apprezzano. Vincere a Torino si può".

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) dovrebbe arrivare a Torino giovedì 23 settembre.