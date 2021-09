Elezioni Torino 2021, "Un granata prestato alla politica": si candida Domenico "Mecu" Beccaria

"Una scelta granata". Domenico Beccaria, presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco e componente del di CdA della Fondazione Filadelfia, ha deciso di candidarsi alle imminenti elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 a Torino.

E lo farà per il consiglio comunale nelle fila della Lega.

Dopo Valerio Liboni, un altro "cuore granata" ha deciso per la candidatura.

"Ci sono momenti nella vita di una persona in cui ci si trova di fronte a delle scelte che non si può fare a meno di prendere, ma che sappiamo che ovunque ci portino, provocheranno un cambiamento profondo, talvolta anche irreversibile. Nei mesi scorsi, ho ricevuto l'offerta di candidarmi alle prossime elezioni amministrative cittadine, nelle liste della Lega - spiega Beccaria, per tutti 'Mecu' - Non nascondo che la cosa mi ha fatto molto piacere. Perché significa che in me hanno visto una persona energica, che non scende a compromessi, che in tutti questi anni si è sempre battuta con coraggio, vigore ed onestà per i suoi ideali; una persona che può aggiungere un valore al loro programma".

Beccaria spiega il perchè abbia detto "sì": "Da anni la Lega è il partito che riscuote le mie simpatie ed il mio voto. E da quando sono andati al governo della Regione Piemonte, sono quelli che più di tutti hanno dimostrato con i fatti la loro vicinanza e sostegno alla realizzazione del nostro sogno: il completamento del Filadelfia ed il trasferimento del nostro Museo in uno spazio ad esso dedicato interno al complesso. Anche perchè la vita della Fondazione Filadelfia è regolata dalla politica. E io sarò, se eletto, un granata prestato alla politica e non un sedicente granata prestato alla politica, come qualche ex sindaco della nostra città, come Novelli e Chiamparino".

Per la tornata elettorale, Beccaria si è sospeso da presidente del Museo: "Il Museo deve rimanere apolitico e apartitico".