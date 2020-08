Festival, teatro e fiere: cosa fare a Torino sabato 29 e domenica 30 agosto

Nell'ultimo week-end di agosto non mancano gli appuntamenti in città e in provincia. Concerti, jazz, musica e nei dintorni del capoluogo, fiere di libri, appuntamenti enogastronomici e possibilità di visitare castelli e dimore storiche. A Torino poi, per gli appassionati, non mancano le mostre.

Festival e rassegne teatrali

Prosegue e si conclude questo fine settimana il Torino Jazz Festival, inoltre va in scena all'ex Incet, il TOdays Festival con Koffee, Nicolas Godin e Angel Olsen. Al Circolo Violeta Parra di Beinasco l'appuntamento è con il Blues Day. Continuano anche le serate a teatro: Summer Plays al Teatro Carignano, Blu Oltremare nel cortile di Combo e gli spettacoli per il pubblico più giovane: "Max, Mix, Mex" alla Casa Teatro Ragazzi. Continuano anche, nelle aree verdi della città, gli spettacoli di marionette. Al Mausoleo della Bela Rosin è in programma "Un week-end di scienza".

Fiere, libri e castelli

A Carmagnola inaugura la Fiera del Peperone, uno degli appuntamenti piemontesi più attesi dell'anno; a Ivrea è ora de La Grande Invasione in centro città, a Fenestrelle continua la 26° edizione della Fiera del Libro. A Bardonecchia c'è la Mostra di Funghi, bacche e frutti selvatici; a Oulx c'è il mercatino dell'artigianato e in borgata Vazon, c'è la Festa di fine estate mentre a Coazze "Lu bulai cuasin e bira", con un pranzo speciale a base di funghi al parco comunale si inaugura la stagione. Sempre a Coazze nel week-end è in programma il mercatino dell'usato. A Pinerolo va avanti La Bella estate Pinerolese; a Marchierù si può trascorrere una giornata al castello medievale e a Casa Lajolo c'è la possibilità di partecipare alle visite guidate. E poi c'è sempre Castelli Aperti che questo fine settimana dà la possibilità di visitare i castelli di La Loggia e di Foglizzo.

Mostre in città

Le giornate iniziano ad essere meno afose e concedersi un giro per la città, alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali nei musei, è un piacere. Al Museo del Cinema c'è ancora CinemAddosso; alla Gam è l'ultimo week-end per "Cavalli, costumi e dimore" e si possono anche ammirare le opere degli artisti tra gli anni 60 e 80; a Camera c'è "Memoria e passione. Da Capa a Ghirri"; a Palazzo Madama, "Argenti preziosi in mostra"; all'Egizio si può visitare "Lo sguardo dell'antropologo" e ai Giardini Reali c'è "TOwards2030". Al Museo della Montagna, sul Monte dei Cappuccini "Sulle tracce dei ghiacciai" e aggirandosi per via Po, varrà la pena dare uno sguardo alle sculture di "Novecento in cortile", alla Fondazione Accorsi.