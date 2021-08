Concerti, spettacoli e tanti libri: cosa fare a Torino sabato 28 e domenica 29 agosto

Appuntamento con il ToDays Festival, Federico Buffa a Venaus, la Fiera del Peperone e le rassegne letterarie in montagna

Questo week-end ormai alle porte torna ad essere più vivo anche in città. C'è ampia scelta nell'offerta dei concerti e delle rassegne musicali, mentre in montagna gli eventi non mancano, fra gli alpeggi aperti e gli appuntamenti letterari.

Musica e spettacoli

Torna il Todays Festival allo Spazio 211 e al Parco Peccei, ma i biglietti sono già quasi tutti sold out. Da osservare alla lettera l'ordinanza del Comune di Torino che vieta il consumo di bibite in vetro o lattina nelle aree della rassegna. Per Torino a Cielo Aperto, all'Arteficio si esibiscono i Magasin du Café. A Carmagnola parte la Fiera del Peperone e con l'occasione torna il Foro Festival, con i concerti più attesi. Tra i protagonisti anche Giusy Ferreri e Noemi. A Vinovo, in occasione della Festa di San Bartolomeo, previste anche esibizioni musicali nel centro cittadino. Per chi vuole ascoltare musica, ed è disposto a spostarsi anche fuori provincia, nell'astigiano c'è PeM!Parole e musica in Monferrato" con la partecipazione di Malika Ayane, Erica Mou e Samuel. Torna anche, dopo la pausa di Ferragosto, l'appuntamento con Piemonte dal Vivo che questa volta riparte da Venaus. Tra i più attesi, lo show con Federico Buffa.

In montagna: libri, artisti e mercatini

Al Forte di Fenestrelle c'è ancora la Fiera del Libro, a Torre Pellice parte "Una Torre di Libri" con tantissimi autori noti al grande pubblico, tra questi anche Dacia Maraini. A Luserna San Giovanni partono anche gli incontri letterari della biblioteca, nel Parco di Villa Olanda e nel Parco Urbano. Per restare in tema di libri e letture, a Casa Lajolo, incontro con Anna Peiretti, scrittrice e giornalista. A Rochemolles, frazione di Bardonecchia, ci sono gli artisti nelle vie e la mostra mercato; sempre a Bardonecchia prende il via lo stage internazionale aperto a tutti i danzatori con le migliori accademie di danza d'Italia; a Torre Pellice c'è ancora il mercatino degli hobbisti.