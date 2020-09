Concerti, spettacoli a teatro e tanti eventi: cosa fare sabato 5 e domenica 6 settembre

Con l'inizio di settembre e il calo delle temperature si sente già profumo d'autunno. Per chi ha ancora voglia di stare all'aria aperta però, è il momento giusto per le sagre e le fiere nei paesi della provincia, alla scoperta dei sapori locali. Ma non mancano, nemmeno in città, gli appuntamenti con la musica e il teatro.

Fiere e sagre

Settembre è tempo di fiere, di sagre e di appuntamenti con il buon cibo e i piatti tipici del territorio. A Villafranca Piemonte va in scena la Sagra dei Pescatori, a San Francesco al Campo c'è la Prosecco e melone Night, a Perosa Argentina a "Vini all'insù" sono protagonisti i vini di montagna e ad Andezeno con "La casa delle zucche" si respira già atmosfera di Halloween. Al Castello di Nichelino è in programma il "Pic-nic d'autore", a Pragelato va avanti il mercatino dei produttori locali e a Bardonecchia invece l'appuntamento è con il Bodypainting Contest.

Musica e teatro

Prende il via MiTo Settembre Musica con un ricco calendario di concerti. Per ciò che riguarda il teatro continuano le serate di Summer Plays al Carignano e di Blu Oltremare nel cortile di Combo. Proprio qui va in scena nel week-end Madama Bovary, ispirato al romanzo di Flaubert. A Lanzo Torinese torna Jazz around the clock; a Ivrea parte il 40° Open Papyrus Jazz Festival; a Pino Torinese l'appuntamento è con la musica da camera mentre riparte, per gli appassionati del genere, Organalia. A Miradolo ci sono ancora i concerti d'estate e, in alcuni comuni di provincia, prende il via Suoni d'autunno con una serie di suggestivi momenti musicali.

Castelli e manifestazioni

A Pralormo, per gli appassionati di dimore storiche, c'è un appuntamento da non perdere: "Sogni e luci", una serata davvero speciale in una cornice da favola. A Colleretto Giacosa l'appuntamento è con la cultura al Festival Giacosa; a Chieri continua Sans-In tra momenti musicali, street-food e dedicati alle tematiche green; dieci giorni di eventi a Volpiano dove spicca la Festa Bavarese; comincia il Settembre Cumianese, a Nole c'è la festa del Borgo di San Grato e continua La Bella Estate Pinerolese