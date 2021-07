Il Salone del Libro va in tour in Piemonte: tutte le tappe da luglio a ottobre

Il Salone del Libro di Torino si prepara a tornare in presenza e intanto si rinnova. Con il progetto Independent Grand Tour, ideato insieme al team di Hangar Libro della Regione Piemonte, la kermesse letteraria tra le più attese in Italia, parte per un viaggio nei capoluoghi di provincia, per raccontare l’editoria indipendente piemontese e far scoprire la nuova edizione autunnale.

Le tappe

Si tratta di otto tappe nei capoluoghi piemontesi che partiranno il 10 luglio a Cuneo e il 17 luglio ad Alessandria e proseguiranno nei mesi di settembre e ottobre, coinvolgendo le città di Asti(18 settembre), Biella (25 settembre), Verbania ( 11 settembre), Vercelli (2 ottobre). Per arrivare poi a Torino per il vero e proprio grande evento che quest'anno si svolgerà dal 14 al 18 ottobre.

Un vero e proprio tour per diffondere la grande ricchezza delle realtà editoriali e librarie piemontesi, considerata un'eccellenza a livello nazionale.

Diffondere e promuovere la filiera del libro

Un modo per contribuire a dare impulso alla diffusione e promozione della filiera del libro, sostenendo il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti, soprattutto dopo un anno che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà a causa della pandemia. Circa trenta gli editori piemontesi che si metteranno in vetrina, proponendo le ultime uscite o i titoli in catalogo a cui sono più affezionati.

Libri e teatro

Independent Grand Tour animerà le vie e le piazze delle città ospiti e si snoderà in due momenti. A ogni tappa attori e “strilloni” chiameranno a raccolta il pubblico con azioni teatrali in giro per la città. Momento clou della giornata sarà l’incontro pubblico, in cui si alterneranno le presentazioni di otto libri di case editrici indipendenti piemontesi, e poco alla volta verranno svelate le novità della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Vetrina virtuale e reale

Independent Grand Tour sarà accompagnato da una vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it che illustrerà tutti i titoli delle case editrici indipendenti che saranno via via presentate nel viaggio letterario, per aiutare i lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti.

Una vetrina che, in occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.