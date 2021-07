Turismo, in Piemonte torna il Voucher Vacanza: pernotti tre notti e ne paghi solo una

Sono di nuovo disponibili i Voucher Vacanza della Regione Piemonte. Da oggi sono nuovamente in vendita sul portale 'VisitPiemonte'. Chi acquisterà il voucher potrà godere di tre notti pagandone solamente una.

L'iniziativa ha un costo per la Regione Piemonte di 1.500.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 5 assegnati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. I voucher saranno acquistabili fino al 31 dicembre 2021 e spendibili entro il 30 giugno 2022.

"Il Voucher Vacanza si è confermato un modello non soltanto esportabile, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato", hanno spiegato il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio, "Con la dotazione economica assegnata oggi si apre una nuova stagione di promozione dei nostri territori che darà una ulteriore spinta alla filiera turistica regionale".

Come acquistare il Voucher Vacanza

I buoni si possono acquistare consultando il portale di 'VisitPiemonte' sulla pagina 'la nostra ospitalità è autentica' alla quale sono collegate le strutture che mettono in vetrina e in vendita le offerte di alberghi e strutture ricettive. Al momento i Consorzi hanno venduto oltre 40.000 tagliandi. Mediamente il pacchetto comprende 2 persone, che corrisponde a 80.000 arrivi in più per un totale di 240.000 pernottamenti.