Offerte di lavoro Coop: posizioni aperte a Torino e in provincia

Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia. Tutti gli annunci relativi alle posizioni aperte si trovano sul sito Coop dove è possibile abbinare il curriculum vitae a proposte già attive, oppure inserire un'autocandidatura. Inoltre l'agenzia per il lavoro Manpower ricerca, per Nova Coop in Piemonte, alcuni Addetti alla Grande Distribuzione Organizzata.

Tra gli annunci pubblicati sul sito Coop si trovano quelli per la ricerca di: cuochi e personale di cucina nella Galleria San Federico (Torino); Capo reparto Pescheria - Torino Sud; Addetti studenti per contratto weekend (provincia di Torino, contratto part-time 8 o 12 ore) e farmacisti iscritti all’albo professionale (per la provincia di Torino).