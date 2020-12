Tentato suicidio a Torino. Dopo una lite si getta dal balcone: salvato dal cofano di un'auto

Un uomo ha tentato di suicidarsi nel tardo pomeriggio di giovedì 24 dicembre 2020 lanciandosi dal terzo piano del condominio di via Villa Giusti 18 a Torino.

I vicini di casa, che hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento poco prima (verosimilmente per una lite con un'altra persona), hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute sei pattuglie dei carabinieri.

L'uomo, che soffre di crisi depressive, si è gettato nel vuoto dalla finestra proprio quando sono arrivate le prime vetture. I militari dell'Arma hanno cercato di trattenerlo, ma senza successo. Si è salvato perché è atterrato sul cofano di un'auto che ha attutito l'impatto. I sanitari del 118 lo hanno poi stabilizzato e trasportato in ospedale in ambulanza.

La dinamica dell'episodio è molto simile a quella del fatto avvenuto alla stessa ora in via delle Querce, che aveva avuto come protagonista una ragazza di 17 anni, anche lei salvata dal cofano di un'auto.