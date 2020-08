La relazione è finita, ma lui continua a tormentare la ex poi si introduce in casa sua: arrestato

Poco prima delle tre del pomeriggio di ieri, domenica 23 agosto, un 34enne si è introdotto in casa della ex convivente 43enne che è stata costretta a richiedere l’intervento dei carabinieri.

Già in passato l’uomo si era reso responsabile di reiterate violenze psico-fisiche nei confronti della donna che anche ieri ha dovuto subire l’ennesimo episodio di molestie e minacce da parte dell’ex.

Sul posto, nel quartiere Campidoglio, sono intervenuti i militari dipendenti del nucleo radiomobile – squadra motociclisti. I carabinieri hanno tratto in arresto per atti persecutori il 34enne nato in Senegal, irregolare in Italia, senza fissa dimora e pregiudicato.