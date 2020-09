Trasporti a rischio per 24 ore, sciopero programmato nel giorno di riapertura delle scuole

I lavoratori Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) aderenti alle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl autoferrotranvieri e le rsu hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico per il 14 settembre, giorno del ritorno a scuola per migliaia di studenti. Lo sciopero di 24 ore, con il rispetto delle fasce di garanzia, interesserà gran parte dei mezzi GTT.

Nel comunicato, diramato per annunciare lo sciopero, le sigle sindacali esprimono la loro preoccupazione su più fronti: per la sicurezza sul lavoro “messa a repentaglio da scelte unilaterali aziendali non condivise dal Comitato del Protocollo di Sicurezza anti contagio Covid-19”, per il ricorso al Fondo di Solidarietà Autoferrotranvieri ed al F.I.S. “protratto ed ingiustificato”, per la situazione economico finanziaria di GTT con chiusura bilancio 2019 con un passivo di 16 milioni di euro, per i negati incontri tra GTT, Regione Piemonte e Comune di Torino sul tema del subentro di Trenitalia nel servizio di trasporto ferroviario della Torino-Ceres e Canavesana, per le Relazioni industriali “condotte nella più totale antisindacalità”, per la mancanza di risposte in merito alla “vetusta” gestione degli abbonamenti familiari.

Lo sciopero è stato indetto anche perché, si legge, “si ritiene ormai insopportabile l’atteggiamento della Dirigenza e della Proprietà, incuranti dei segnali di allarme lanciati dalle scriventi, relativamente anche alla mancanza di dialogo costruttivo tra le parti”.

Lunedì 14 settembre lo sciopero si articolerà con il seguente orario: per il personale viaggiante urbano-suburbano, di metropolitana, personale CSC, Assistenti alla Clientela e Centrale di Comunicazione, da inizio servizio alle 6, dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; per il personale viaggiante extraurbano gomma e ferrovia dalle 8 alle 14,30 e dalle 17,30 a fine servizio.

Il servizio sarà garantito, quindi, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per i mezzi del trasporto urbano e la metropolitana, i centri di servizi al cliente e la centrale di comunicazione. Da inizio servizio e fino alle 8 e dalle 14.30 fino alle 17.30 è invece garantito il servizio sulle linee extra-urbane e su quelle ferroviarie.