Violenza ad Avigliana, pestato selvaggiamente nella notte: uomo trasportato in ospedale

Un 48enne italiano di Avigliana è stato pestato a sangue nel piazzale sulla statale 25 al confine con Sant'Ambrogio di Torino dove solitamente si colloca un paninaro nella notte di sabato 14 agosto 2021. Trovato privo di sensi, è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino dove gli sono stati riscontrati traumi guaribili in 40 giorni, anche se dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. A dare l'allarme, chiamando i soccorsi, sono stati i colleghi del panificio in cui lavora. Sul piazzale è stata trovata anche la moto della vittima, con gli specchietti danneggiati e macchiata di sangue. Sulle cause dell'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione cittadina.