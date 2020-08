Tempi duri per i merenderos in riva a fiumi e laghi: fine settimana di multe

Tempi duri per i merenderos che nel fine settimana, tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2020, hanno cercato di passare una giornata fuori porta. Alcuni di loro sono tornati a casa con una multa, in particolare se hanno frequentato la zona del torrente Pellice tra Vigone e Villafranca Piemonte oppure i laghi di Avigliana.

Multe a raffica sono state staccate in un caso dalle guardie venatorie comunali, nell'altro dalla polizia locale, suscitando la rabbia di chi aveva parcheggiato la vettura in posti non consentiti. A Villafranca, per calmare gli animi, è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri che hanno denunciato un paio di persone per resistenza a pubblico ufficiale.