Giornata record di multe: 243 in un solo giorno, primeggiano sempre gli eccessi di velocità

Multe a raffica nella notte di domenica 2 agosto 2020. A pagarne le conseguenze saranno i conducenti di 243 veicoli finiti nelle maglie dei controlli a tappeto della polizia stradale.

Sui due assi stradali di corso Venezia e di via Cossa sono stati multati 102 mezzi per eccesso di velocità, con punte massime che hanno raggiunto i 130 chilometri l'ora. Una patente è stata ritirata, un veicolo sequestrato.

Sul territorio cittadino sono stati multati 86 veicoli, di cui 62 per divieto di svolta, due per irregolarità dei documenti di circolazione, due per passaggio col semaforo rosso e 22 per violazione dell’obbligo di cinture di sicurezza (pari a circa il 25% dei mezzi controllati).

Nella zona nord-orientale della città gli agenti del comando della Sezione VII, Aurora-Vanchiglia-Madonna del Pilone hanno fatto 55 multe per divieto di sosta.