Torino, un uomo accusa un malore a bordo dell'autobus e muore

Un malore a bordo dell'autobus, l'allarme lanciato da alcuni passeggeri che si accorgono dell'accaduto, l'arrivo del personale sanitario e il decesso di un uomo.

A perdere la vita è stato un 76enne che, oggi pomeriggio verso le 16, viaggiava a bordo dell'autobus della linea 35. L'autista ha immediatamente fermato il mezzo lungo via Genova a Torino, vicino all'incrocio con via Valenza. Nonostante i soccorsi tempestivi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.