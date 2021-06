Nubifragio nel Torinese: una casa rimane scoperchiata, danni alla linea elettrica

Via Umberto I°

L'episodio più grave del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, martedì 22 giugno 2021, sulla provincia di Torino, è stato certamente quanto accaduto in via Umberto I a Cercenasco, dove una casa è rimasta scoperchiata di netto: l'intero tetto in lamiera coibentata si è staccato ed è andato a finire sulla linea elettrica nelle vicinanze, che è rimasta danneggiata. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Pinerolo e i volontari di Carignano.