Nubifragio nel Torinese: diversi allagamenti e interventi, temperatura scesa di 10 gradi

Nubifragio sul Torinese nel pomeriggio di oggi, martedì 22 giugno 2021. Il violento acquazzone si è abbattuto pressoché dappertutto. A Torino sei auto sono rimaste bloccate nel sottopasso Repubblica di corso Regina Margherita. Nessun danno, però, per le persone. Nella zona nord-orientale del capoluogo le raffiche di vento hanno raggiunto i 70 chilometri l'ora è soffiato vento forte, a circa 70 chilometri l'ora, e si sono allagate varie strade. Il centro civico di corso Vercelli è stato chiuso.

La temperatura è crollata di oltre 10 gradi in pochi minuti: dai 28 gradi di inizio pomeriggio ai 18 della seconda parte della giornata. A Torino, dice Arpa Piemonte, tra le ore 17 e le ore 18 si sono registrati 57 millimetri di pioggia nella stazione di via della Consolata e 45 millimetri nella stazione di Giardini Reali.

A San Mauro Torinese si è completamente allagata via Domodossola (come si vede dalle foto sotto) dove sono saltati tutti i tombini, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, oltre che dei tecnici comunali. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso ma il problema è stato risolto in breve tempo. C'è stato anche un piccolo allagamento nel parcheggio dell'ospedale di Chivasso e dell'acqua è entrata anche nel centro commerciale Le Gru di Grugliasco allagando il lato dei ristoranti.

Il fatto peggiore, però, è avvenuto in via Umberto I a Cercenasco, dove è crollato il tetto di una casa, fortunatamente senza ferire nessuno.