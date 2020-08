Allo sportello con un machete legato alla cintura: i dipendenti lanciano l’allarme

Un 29enne di nazionalità nigeriana si è presentato agli sportelli dell’ufficio Stranieri del Comune di Torino con un ‘machete’ legato alla cintura dei pantaloni e solo in parte nascosto sotto la maglietta. Era andato in via Bologna per espletare delle pratiche, ma ha messo in allarme il personale dello sportello. I dipendenti hanno chiamato gli agenti del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale che sono intervenuti bloccando l'uomo con un'azione da manuale, senza creare panico e reazioni da parte del 29enne. Con la stessa cautela e abilità i 'civich' sono riusciti a sottrargli l'arma, un machete dentato di 51 centimetri di lunghezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È accaduto due settimane fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal Comune. L’individuo, privo di documenti, è stato poi condotto al Comando di via Bologna per l'identificazione, dove ha opposto resistenza a entrare nelle camere di sicurezza, procurando piccole lesioni a uno dei due agenti che lo custodiva. L'uomo è stato indagato in stato di libertà in ordine ai reati di possesso ingiustificato di strumento atto a offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale e, successivamente, dopo essere stato accompagnato all'ufficio Stranieri della Questura, gli è stato notificato un provvedimento del Questore di Torino contenente l'ordine di abbandono il territorio nazionale.