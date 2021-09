Incidente a Torino Rebaudengo: auto si schianta contro il guardrail, il conducente viene sbalzato fuori e finisce in ospedale

Incidente nella notte di oggi, domenica 12 settembre 2021, nella rampa che dalla tangenziale conduce al raccordo per Caselle a Torino, poco dopo l'immissione da corso Grosseto. Protagonista una Smart ForTwo che si è schiantata contro il guardrail. Il conducente, un italiano di 32 anni residente a Torino, è stato sbalzato fuori dal veicolo riportando traumi seri. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. Non è comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, la polizia stradale di Torino e gli ausiliari dell'Ativa. L'ipotesi è che l'uomo non indossasse le cinture di sicurezza. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.