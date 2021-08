Incidente a Romano Canavese: auto si ribalta in strada, feriti due ragazzi

Due ragazzi italiani di 21 anni sono finiti in ospedale nel pomeriggio di oggi, martedì 3 agosto 2021, dopo un incidente avvenuto sulla statale 26 a Romano Canavese, nella zona del ponte sul fiume Chiusella. La Mitsubishi station wagon su cui viaggiavano si è ribaltata per cause da accertare. I due avevano appena svuotato il loro locale a Valtournenche (Aosta) e stavano tornando a casa. Sono invece finiti all'ospedale di Ivrea, fortunatamente in condizioni non gravi. Sulla dinamica dell'incidente, che apparentemente non ha coinvolto altri veicoli, indagano i carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi dei due giovani feriti e la rimozione del veicolo e anche dei numerosi detriti (principalmente piatti e bicchieri) rimasti sull'asfalto.