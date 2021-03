Incidente a Moncalieri: auto si ribalta in mezzo alla carreggiata

La Lancia Ypsilon ribaltatasi in via Rusca, al confine tra Moncalieri e Nichelino

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo 2021, in via Rusca a Moncalieri, proprio sul confine con Nichelino.

Una Lancia Ypsilon ha sbandato e si è ribaltata in carreggiata per cause ancora da accertare. Il conducente è uscito illeso dall'abitacolo.

Sul posto, per gli accertamenti, è arrivata inizialmente una pattuglia della polizia locale di Nichelino. Poco dopo sono arrivati i loro colleghi di Moncalieri, a cui competeva rilevare l'incidente.

Visto il veicolo rimasto in mezzo alla carreggiata, sulla strada si sono verificati problemi di traffico.