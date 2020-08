Imbocca la rotonda contromano e provoca un frontale: finisce all'ospedale con patente ritirata

Paura poco prima dell'ora di pranzo di oggi, giovedì 27 agosto 2020, alla rotonda tra corso della Costituzione e stradale Poirino a Pinerolo, denominata da molti Bianciotto per il vicino negozio di legna da ardere. Una Chevrolet Matiz, che arrivava dalla strada che porta al canile comunale e al parcheggio del centro commerciale Le Due Valli, ha svoltato a sinistra imboccando la strada contromano e si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade dopo che una prima auto era riuscita a schivarla.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo non grave. L'anziano al volante della Matiz, che ha riportato un trauma al petto che ha urtato il volante, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino. Questo non è bastato per evitargli la multa e il ritiro della patente disposto dalla polizia locale, che ha rilevato l'incidente, per la pericolosissima infrazione al codice della strada che ha commesso.