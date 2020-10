Incidente a Torino: tram deraglia a causa di un martelletto sui binari, cinque feriti. Traffico nel caos

Un tram della linea 3 è deragliato dopo un incidente nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, al Rondò della Forca. Il mezzo, che viaggiava in direzione della Vallette, è uscito di sede a causa di un martelletto rimasto incastrato nei binari (verosimilmente caduto a qualche altro mezzo) e ha urtato leggermente un ragazzo, fortunatamente non provocandogli danni gravi. Tre passeggeri a bordo del mezzo sono caduti rimanendo feriti in modo lieve. Qualche ferita anche per l'autista del mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari delle ambulanze, sono intervenuti la polizia locale per dirimere il caos che si è formato dopo l'incidente e i vigili del fuoco per riportare il tram sui binari, oltre al personale Gtt. Le linee 3 e 16 sono state deviate su percorsi alternativi fino al ritorno della situazione alla normalità.

