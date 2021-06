Due incidenti in tangenziale a Rivoli nell'arco di pochi minuti: feriti, code e traffico

Due incidenti in tangenziale nella prima serata di oggi, martedì 22 giugno 2021, hanno provocato forti problemi per il traffico. Su entrambi gli incidenti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari dell'Ativa.

Il primo si è verificato nel tratto della nord compreso tra la barriera di Bruere e l'imbocco dell'autostrada Torino-Frejus, circa un chilometro dopo l'area servizio Rivoli Nord, e ha visto coinvolti due veicoli, una Mercedes Classe B e una Bmw, che sono rimaste completamente distrutte (in particolare la seconda, finita contro un muro). Un ferito è stato trasportato all'ospedale di Rivoli in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sono state chiuse la corsia di destra e quella centrale, con la conseguente formazione di code.

Il secondo è invece avvenuto nel tratto della sud compreso tra gli svincoli Allamano e Sito, sempre nel comune di Rivoli, e ha visto un camion cassonato uscire di strada. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale San Luigi di Orbassano in condizioni non gravi.