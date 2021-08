Incidente a Torino Lingotto, scontro tra due auto. Una si ribalta in mezzo all'incrocio: un ferito

Incidente nella prima serata di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, all'incrocio tra via Pizzi e via Kerbaker a Torino. Una Fiat Punto si è ribaltata, dopo avere urtato una Fiat 500, e il conducente è stato trasportato all'ospedale Cto in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi. La donna al volante della 500 è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno cercando di accertare la dinamica, che quindi sarebbe una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi e forse anche della velocità troppo elevata, sempre da parte di uno dei due (anche qui da valutare quale).