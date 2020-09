Auto travolge una bici: donna trascinata 20 metri sul parabrezza

Un'italiana di 63 anni è stata investita da una Peugeot 207, che l'ha trascinata per una ventina di metri sul parabrezza, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, all'incrocio tra via Palestro e viale Buridani a Venaria Reale, non lontano dalla sua abitazione.

È stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto, anche lei di Venaria, è rimasta invece illesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è stato rilevato dalla polizia locale e ha provocato qualche problema alla circolazione.