Incidente in centro a Torino, motociclista si schianta contro autobus della GTT: è in codice rosso

Un ragazzo di 25 anni a bordo di un motociclo si è schiantato oggi, giovedì 26 agosto, nel pomeriggio contro un bus della GTT. Il fatto è accaduto in via Po a Torino. Il bus della linea 8 stava arrivando da via Rossini e il ragazzo stava percorrendo via Po. All'autista del bus sarebbe esploso il vetro addosso.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Da verificare la dinamica dell'incidente. Sul posto la Polizia Municipale e il personale del 118.