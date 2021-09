Pericolosissimo incidente sulla Ivrea-Santhià: auto invade la carreggiata opposta dell'autostrada, si schianta e prende fuoco

Pericolosissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 12 settembre 2021, sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià nel territorio di Albiano d'Ivrea. Una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Ivrea ha sbandato per cause da accertare invadendo la carreggiata opposta (in quel tratto non è presente un vero e proprio guardrail divisorio ma soltanto uno spartitraffico a raso, come si vede nella foto sotto). Per puro caso non si è scontrata con alcun veicolo e ha terminato la propria corsa contro il guardrail di destra, dalla parte opposta della strada. Nel frattempo un paletto aveva infilzato il pianale del veicolo vicino al bombolone del gpl e, subito dopo l'impatto, questo ha preso fuoco. Il conducente, un italiano di 51 anni residente a Ivrea, rimasto cosciente, è riuscito a scendere. Sul posto sono poi intervenuti le ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Torino e gli ausiliari dell'Ativa.