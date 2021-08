Incidente a Torino Borgo Vittoria: auto dei carabinieri finisce sul marciapiedi e travolge una donna, che è grave

Una donna è stata investita da un'auto dei carabinieri mentre camminava sul marciapiedi in corso Grosseto angolo via Chiesa della Salute a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto 2021. Secondo una prima ricostruzione, la vettura dei militari, che viaggiava con la sirena accesa per andare su un intervento, avrebbe cercato di schivare un'auto che ha eseguito una manovra improvvisa e sarebbe poi finita sul marciapiedi, travolgendo la vittima, che è stata trasportata da un'ambulanza della Croce Verde di Villastellone all'ospedale Giovanni Bosco in condizioni serie ma non in pericolo di vita. In seguito all'urto, la gazzella ha riportato anche lo scoppio di uno pneumatico. L'incidente è stato rilevato dalla polizia locale, che ha eseguito tutti gli accertamenti del caso.