Incidente a Torino: in moto fugge dalla polizia e si schianta contro un'auto in transito

In corso Trapani all'angolo con via Bardonecchia

In fuga dalle volanti della polizia, che lo stavano inseguendo, un uomo si è schianto contro un'auto in transito in corso Trapani all'angolo con via Bardonecchia a Torino. L'incidente si è verificato dopo le 20 di oggi, sabato 28 agosto. Il ferito, che secondo quanto accertato dagli agenti è un ladro che viaggiava a bordo di una moto rubata, è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.

+++Notizia in aggiornamento+++