Incidente a Torino Vallette, due auto si scontrano all'incrocio: due persone trasportate in ospedale

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 aprile 2021, in via Druento angolo strada Altessano a Torino, al confine con Venaria Reale. A scontrarsi, per cause da accertare (anche se la dinamica non può essere altra che un veicolo andava dritto mentre l'altro ha svoltato a sinistra, visto impatto semi-frontale), sono state una Citroën Berlingo e una Mercedes 560. Ad avere la peggio sono stati conducente e passeggero della seconda vettura, trasportati in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria ma comunque in condizioni non gravi. Illeso, invece, il conducente della Berlingo. La polizia locale sta accertando quale dei due veicoli non abbia rispettato il codice della strada.