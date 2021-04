Incidente a Chiesanuova: sbanda con la moto e precipita nel bosco sotto la strada, salvato

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile 2021, a Chiesanuova, sulla strada tortuosa e stretta che da località Belice porta al Pian del Lupo, in valle Sacra, a monte di Castellamonte e Cuorgnè. Un italiano di 22 anni che viaggiava in moto ha perso il controllo del veicolo, forse a causa dell'asfalto scivoloso, ed è precipitato nel bosco sottostante la strada carrozzabile, riportando gravi traumi alla gamba destra.

È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e, visto che a causa della nebbia l'elicottero non poteva intervenire, sono state allertate le squadre di terra del soccorso alpino della delegazione canavesana. Il ferito è stato calato lungo la ripida e scoscesa boscaglia fino alla provinciale. È stato poi trasportato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita.