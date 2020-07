Rimane coinvolta in un incidente con lo scooter chiesto in prestito al collega: era anche senza patente

Era senza patente e stava guidando uno scooter di un collega, la donna che sabato scorso, 25 luglio 2020, attorno alle 14, è finita a terra dopo aver perso il controllo del mezzo, rimanendo schiacciata dallo stesso scooter.

L'incidente è avvenuto a Grugliasco, all'incrocio tra strada Dodicesima e strada Settima, nelle vicinanze del Caat, il Centro Agro Alimentare Torino.

Protagonista una 39enne di Settimo, rimasta ferita: per lei escoriazioni e un trauma facciale ed è stata trasportata in stato di semicoscienza all’ospedale Cto di Torino, in codice rosso: ne avrà per 40 giorni.

A intervenire sul posto gli agenti della polizia locale di Grugliasco, che hanno verificato come lo scooter fosse stato richiesto in prestito a un collega per potersi recare a casa per un’urgenza.

La donna ora verrà sanzionata per guida senza patente: inoltre, ecco il fermo del veicolo per tre mesi e una sanzione per il proprietario per "incauto affidamento".