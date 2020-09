Perde il controllo dell'auto, sbatte contro un albero e finisce in un fossato: morto

Dramma, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre 2020, a Poirino, in frazione Ternavasso, lungo la strada che porta a Pralormo.

Un uomo di 82 anni, residente a Torino, è morto a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto attorno alle 14.15 di oggi.

La vittima era a bordo della sua Audi Q2 quando, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un albero e finendo in un fossato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inutili i soccorsi, seppur tempestivi: per l'82enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.