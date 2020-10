Divampa un incendio in un appartamento a Torino, morto un uomo

Luigi Blasi, 87enne, è morto oggi all'ospedale Cto di Torino dopo che nella tarda serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, un incendio è divampato in un appartamento del caseggiato di viale XXV Aprile 56/14. Le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco.

L'anziano è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Quando è arrivato aveva ustioni gravi sul 75% del corpo. Impossibile salvarlo per i medici dell'ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme sono divampate verosimilmente per un corto circuito.