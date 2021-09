Incendio a Torino Centro: corto circuito nel magazzino, il fumo invade il locale pubblico di sopra

Un piccolo incendio è divampato per un corto circuito nella mattinata di oggi, domenica 12 settembre 2021, in un magazzino sotto il Xò Café, ristorante e disco club di via Po a Torino. Il locale è stato invaso dal fumo e per questa ragione è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Non si sono verificati danni né alla struttura né all'arredamento. La situazione è tornata alla normalità all'ora di pranzo.