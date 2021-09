Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano del civico 11 di via Vidua a Torino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 settembre 2021. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per spegnere il rogo, che ha interessato solo alcuni arredi, e ha messo in salvo un gatto che si trovava all'interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.